Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный сектор

За последние семь лет 92% трудовых договоров в Азербайджане были заключены в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на церемонии вручения премии "Даяг".

По его словам, в 2018–2025 годах количество трудовых договоров в стране увеличилось на 45% или на 595 тыс. единиц. "Фонд оплаты труда по стране вырос в 3,2 раза, а в негосударственном секторе - в 3,6 раза", - отметил министр.

Анар Алиев подчеркнул, что развитие предпринимательства вносит важный вклад в создание новых рабочих мест, стимулирование инноваций и повышение уровня благосостояния населения. По его словам, формирование устойчивой и конкурентоспособной экономики напрямую связано не только с развитием бизнеса, но и с социальным благополучием граждан.

Министр напомнил, что под руководством президента Ильхама Алиева с 2018 года в стране были реализованы пять пакетов социальных реформ, охвативших около 4 млн граждан, при этом ежегодная дополнительная финансовая нагрузка по ним составляет 7,6 млрд манатов.

"В результате минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия - в 2,9 раза, а среднемесячная пенсия - в 2,6 раза. Объем социальных пособий и стипендий увеличился в пять раз - с 400 млн до 1,9 млрд манатов. Кроме того, за указанный период министерство охватило более 2,1 млн человек активными мерами занятости. Из них 823 тыс. человек были трудоустроены, более 54 тыс. прошли профессиональную подготовку, 111 тыс. были привлечены к программе самозанятости. Еще 1,2 млн человек получили услуги по профессиональной ориентации", - добавил он.