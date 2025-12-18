m10 və "Mastercard" yeni rəqəmsal kartı təqdim edir
- 18 dekabr, 2025
- 10:00
Azərbaycanın rəqəmsal transformasiyasının təşviqi - m10 vasitəsilə qlobal təcrübəni yerli innovasiya ilə birləşdirən ilk "Mastercard–fintex" əməkdaşlığı.
Gündəlik ödəniş rahatlığının artırılması - bir toxunuşla aktivləşdirmə, "Apple Pay" və "Google Pay" dəstəyi, NFC əsaslı nəqliyyat ödənişləri və yaxın zamanda istifadəyə təqdim olunacaq fərdiləşdirilmiş loyallıq proqramları.
Bir ekosisteminin fintex həlli olan m10 və rəqəmsal ödəniş texnologiyaları sahəsində qlobal lider "Mastercard" bu gün m10 rəqəmsal kartının istifadəyə verildiyini elan edib. Tam rəqəmsal ödəniş həlli olan m10 kartı Azərbaycanda təhlükəsiz, rahat və inklüziv maliyyə xidmətlərinin təqdim edilməsini hədəfləyir.
Azərbaycanda fintex brendi ilə "Mastercard" arasında ilk əməkdaşlıq olan bu tərəfdaşlıq, "Mastercard"ın qlobal təcrübəsini m10-un yerli innovasiyası ilə birləşdirərək ölkənin müasir, rəqəmsal yönümlü iqtisadiyyata keçidini dəstəkləyir.
"Mastercard" dəstəyi ilə təqdim olunan rəqəmsal kart m10 tətbiqi daxilində dərhal aktivləşir və istifadəçilərə həm ölkə daxilində, həm də ölkə hüdudlarından kənarda rahat, mobil əsaslı ödəniş təcrübəsi təqdim edir. Qüsursuz inteqrasiya, praktik rəqəmsal alətlər və yaxın zamanda istifadəyə veriləcək fərdiləşdirilmiş loyallıq proqramları sayəsində bu həll qlobal səviyyədə tanınır və eyni zamanda Azərbaycanın sürətlə böyüyən rəqəmsal istifadəçi bazasının ehtiyaclarına tam cavab verir.
Rəqəmsal m10 kartı m10 cüzdanı ilə eyni balansdan istifadə edir və əlavə hesabın açılmasını tələb etmir. İstifadəçilər kartı dərhal "Apple Wallet" və yaxud "Google Wallet"ə əlavə edərək bir neçə saniyədə onlayn, oflayn və beynəlxalq platformalarda ödənişlərə başlaya bilirlər. Təsdiqlənmiş (KYC-dən keçmiş) istifadəçilər kartı bir toxunuşla aktivləşdirir və kontaktsız ödənişlərə, onlayn alışlara, NFC nəqliyyat ödənişlərinə, internet olmadan ödəniş imkanına və istifadəçi hərəkətlərinə reaksiya verən interaktiv kart interfeysinə çıxış əldə edirlər.
Əməkdaşlıq təhlükəsiz və etibarlı əməliyyatların təmin edilməsi üçün "Mastercard"ın qabaqcıl təhlükəsizlik və antifrod texnologiyalarına əsaslanır. m10 və "Mastercard" birlikdə Azərbaycanda uzunmüddətli rəqəmsal adaptasiyanın, maliyyə savadlılığının və dayanıqlı iqtisadi artımın təşviqinə töhfə verməyi hədəfləyir.
m10-un Məhsul üzrə sahə rəhbəri Leyla Məmmədova bildirib:
m10 hər zaman istifadəçilərə rahat, intuitiv və insan mərkəzli maliyyə təcrübəsi təqdim etməyə fokuslanıb. Rəqəmsal kartımızın istifadəyə verilməsi ilə bu baxışı tamamilə yeni səviyyəyə qaldırırıq. Kart unikal müştəri təcrübəsi, asan aktivləşdirmə və gündəlik istifadədə maksimum rahatlıq təqdim edir - bütün bu imkanlar m10 tətbiqinə tam inteqrasiya olunub. Bu, sadəcə yeni bir funksiya deyil; m10-un inkişafında mühüm bir mərhələdir və bizi rəqəmsal maliyyə xidmətlərində yeni mərhələyə aparır. Məqsədimiz istifadəçilərin müasir rəqəmsal ödəniş vərdişlərini mənimsəyərkən özlərini inamlı, məmnun və tam səlahiyyətli hiss etmələrini təmin etməkdir."
Rəqəmsal m10 kartının istifadəyə verilməsi Bir ekosistemində davam edən transformasiyanı daha da gücləndirərək əməliyyatların inteqrasiyasını, sadəliyi və rəqəmsal rahatlığı artırır. Bu addım eyni zamanda Azərbaycanın innovasiyaya əsaslanan və nağdsız iqtisadi inkişafa yönəlmiş daha geniş baxışı ilə üst-üstə düşür. Qlobal ödəniş infrastrukturunu yerli rəqəmsal innovasiya ilə birləşdirən m10 və "Mastercard" milyonlarla istifadəçiyə təhlükəsiz, qlobal səviyyədə qəbul olunan ödəniş imkanlarını birbaşa mobil cihazları üzərindən təqdim edir.
m10 haqqında
m10, Azərbaycanın və Qafqazın ilk tam inteqrasiya olunmuş rəqəmsal ekosistemi olan "Bir ekosistemi"nin hazırladığı rəqəmsal cüzdan və fintex həllidir. 2022-ci ildən istifadəyə verilmiş m10 fərd və bizneslər üçün maliyyə əməliyyatlarını sadələşdirməyi, vəsaitlərin idarə edilməsini, ödənişlərin həyata keçirilməsini təhlükəsiz və rahat şəkildə təmin etməyi hədəfləyir.
Ətraflı məlumat: m10.az
"Mastercard" haqqında
"Mastercard" 200-dən çox ölkə və ərazidə iqtisadiyyatları gücləndirir və insanlara imkanlar yaradır. Müştərilərimizlə birgə, hər kəsin inkişaf edə biləcəyi dayanıqlı iqtisadiyyat qururuq. Rəqəmsal ödənişlərin geniş spektrini dəstəkləyərək əməliyyatları təhlükəsiz, sadə, ağıllı, əlçatan edirik. Texnologiyamız, innovasiyalarımız, tərəfdaşlıqlarımız və şəbəkəmiz sayəsində insanlar, bizneslər və dövlətlər üçün unikal məhsul və xidmətlər təklif edirik.
Ətraflı məlumat: www.mastercard.com