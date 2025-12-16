Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Xarici siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Qardaş Qazaxıstanı və onun xalqını Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, bu xüsusi münasibətlə ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Kazakhstan on National Day

