Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 16 dekabr, 2025
- 09:01
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Qardaş Qazaxıstanı və onun xalqını Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, bu xüsusi münasibətlə ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to brotherly Kazakhstan and its people on their National Day, with best wishes on this special occasion.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 16, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇰🇿@MFA_KZ pic.twitter.com/rsAy2nZ7sl
Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
