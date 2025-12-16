Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 09:06
    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником.

    Как передает Report внешнеполитическое ведомство поделилось поздравлениями в соцсети "Х".

    " Выражаем тёплые поздравления братскому Казахстану и его народу по случаю Дня национального праздника, с наилучшими пожеланиями. С праздником Дня независимости", - говорится в сообщении.

