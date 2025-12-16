МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости
Внешняя политика
- 16 декабря, 2025
- 09:06
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником.
Как передает Report внешнеполитическое ведомство поделилось поздравлениями в соцсети "Х".
" Выражаем тёплые поздравления братскому Казахстану и его народу по случаю Дня национального праздника, с наилучшими пожеланиями. С праздником Дня независимости", - говорится в сообщении.
Последние новости
09:56
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:52
Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районахВнутренняя политика
09:40
Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза МехтиеваВнутренняя политика
09:34
ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили раненияВ регионе
09:28
В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабженииЭнергетика
09:26
Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в БерлинеКомандные
09:23
Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздникомВнешняя политика
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)Финансы
09:06