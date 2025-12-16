МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником.

Как передает Report внешнеполитическое ведомство поделилось поздравлениями в соцсети "Х".

" Выражаем тёплые поздравления братскому Казахстану и его народу по случаю Дня национального праздника, с наилучшими пожеланиями. С праздником Дня независимости", - говорится в сообщении.