Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с мая
Энергетика
- 16 декабря, 2025
- 13:22
Котировки Brent опустились ниже $60 за баррель впервые с 5 мая 2025 года.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
К 12:24 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (1,07%), до $59,91 за баррель. Внутридневной минимум составляет $59,9 за баррель.
Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,65 (1,14%), до $56,17 за баррель.
