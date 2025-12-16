Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с мая

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 13:22
    Котировки Brent опустились ниже $60 за баррель впервые с 5 мая 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    К 12:24 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (1,07%), до $59,91 за баррель. Внутридневной минимум составляет $59,9 за баррель.

    Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,65 (1,14%), до $56,17 за баррель.

    Brent crude falls below $60 per barrel for first time since May

