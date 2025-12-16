Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с мая

Котировки Brent опустились ниже $60 за баррель впервые с 5 мая 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

К 12:24 по бакинскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (1,07%), до $59,91 за баррель. Внутридневной минимум составляет $59,9 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,65 (1,14%), до $56,17 за баррель.