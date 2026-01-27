Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 22:35
    Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

    Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) отклонили резолюцию о недоверии правительству во главе с премьером Себастьеном Лекорню.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют итоги голосования в рамках заседания, которое транслировалось на сайте парламента страны.

    "Необходимое количество голосов не набрано, резолюция не принята", - объявил спикер палаты Яэль Брон-Пиве. Поддержали вотум недоверия 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо абсолютное большинство - 289 из 577 голосов.

    Резолюцию внесла левая партия "Неподчинившаяся Франция" после того, как Лекорню принял третью и заключительную часть закона о государственном бюджете страны под ответственность правительства без голосования в парламенте в соответствии с частью 3 статьи 49 конституции республики. По словам лидера парламентской фракции этой партии Матильды Пано, "резолюция была внесена в Нацсобрание в первую очередь для того, чтобы избавить французов от этого закона о бюджете, который является беспрецедентно жестоким".

    Правительственный закон о бюджете на 2026 год предусматривает сокращение расходов во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд.

