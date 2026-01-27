В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕС
В регионе
- 27 января, 2026
- 22:58
Турция и Евросоюз провели в Анкаре очередное заседание политического диалога.
Как сообщает "Report", об этом сообщается в аккаунте МИД Турции в соцсети Х.
Отмечается, что встреча прошла под сопредседательством замминистра иностранных дел Турции Кемаля Бозая и помощника генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей (ЕС) Олафа Скуга.
Ранее Скуг обсудил с замглавы МИД Турции Зеки Левентом Гюмрюкчю вопросы безопасности Европы.
Türkiye-AB Siyasi Direktörler Seviyesinde Siyasi Diyalog Toplantısı Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olof Skoog eşbaşkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildi. pic.twitter.com/7Ym3P8icgo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 27, 2026
