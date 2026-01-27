Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕС

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 22:58
    В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕС

    Турция и Евросоюз провели в Анкаре очередное заседание политического диалога.

    Как сообщает "Report", об этом сообщается в аккаунте МИД Турции в соцсети Х.

    Отмечается, что встреча прошла под сопредседательством замминистра иностранных дел Турции Кемаля Бозая и помощника генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей (ЕС) Олафа Скуга.

    Ранее Скуг обсудил с замглавы МИД Турции Зеки Левентом Гюмрюкчю вопросы безопасности Европы.

