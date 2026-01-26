Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Турция и ЕС обсудили вопросы безопасности Европы

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 22:38
    Турция и ЕС обсудили вопросы безопасности Европы

    Замминистра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчю встретился с помощником генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Олафом Скугом.

    Как передает Report, это следует из публикации МИД Турции в соцсети Х.

    Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы безопасности Европы.

    Türkiyədə Avropanın təhlükəsizliyi müzakirə edilib

