Турция и ЕС обсудили вопросы безопасности Европы
В регионе
- 26 января, 2026
- 22:38
Замминистра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчю встретился с помощником генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Олафом Скугом.
Как передает Report, это следует из публикации МИД Турции в соцсети Х.
Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы безопасности Европы.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB Dış İlişkiler Servisi Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olof Skoog ile görüşmüştür.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 26, 2026
Görüşmede, Avrupa güvenliğine ilişkin meseleler ele alınmıştır. pic.twitter.com/cChVAFoOlP
Последние новости
00:02
В Украине продлен режим военного положенияДругие страны
23:48
Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о ШекиВнутренняя политика
23:45
Между Арагчи и главой МИД Шри-Ланки состоялся телефонный разговорВ регионе
23:40
Трамп: Возвращение тел всех заложников позволит сосредоточиться на втором этапе сделки по ГазеДругие страны
23:29
Зеленский обновил состав СНБО УкраиныДругие страны
23:24
При ударах ВС РФ по домам и школе в Харькове пострадали два человекаДругие страны
23:15
В ЮАР из-за наводнений погибли 25 человекДругие страны
23:02
Белый дом назвал историческими переговоры между РФ, США и Украиной в ОАЭДругие страны
22:52