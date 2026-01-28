Литва выразила Беларуси протест из‑за нарушений воздушного пространства

Временный поверенный в делах посольства Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Литвы и получил дипломатическую ноту, в которой выражен протест в связи с нарушениями литовского воздушного пространства с территории Беларуси 27-28 января.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Литвы.

Согласно информации, нарушения были совершены с использованием воздушных шаров с контрабандой, что создало угрозу безопасности гражданской авиации и привело к приостановке работы трех рейсов Вильнюсского международного аэропорта, а также к сбоям в работе пяти других рейсов и нарушению передвижения около 700 пассажиров.

В ноте отмечается, что неоднократные нарушения Беларусью воздушного пространства Литвы рассматриваются как серьезное нарушение международного права и угрозу национальной безопасности, а также безопасности гражданской авиации.

Представитель посольства Беларуси в Литве потребовал от Минска немедленно пресечь подобные инциденты и выполнить свои международные обязательства по контролю за воздушным пространством и государственной границей. При этом литовская сторона подчеркнула, что в случае повторения подобных нарушений оставляет за собой право возобновить ограничения на движение по границе или применить другие меры для защиты воздушного пространства и обеспечения безопасности гражданской авиации.