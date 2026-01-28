Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 28 января, 2026
    • 18:45
    Азербайджан и Европейская комиссия обсудили возможности расширения сотрудничества с европейскими компаниями в области производства и передачи возобновляемой энергии, в том числе солнечной и ветровой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопросы были рассмотрены на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Купманом.

    Стороны обменялись мнениями о приоритетах стратегического энергетического партнерства Азербайджана и ЕС, роли Южного газового коридора в энергетической безопасности Европы и расширении географии поставок азербайджанского газа. Отмечено, что в 2025 году экспорт газа из Азербайджана в Европу составил 12,8 млрд кубометров.

    В ходе встречи обсуждались проекты региональных энергетических соединений по передаче электроэнергии, включая инициативы через Черное море, а также маршруты через Нахчыван и Грузию. Особое внимание уделено проекту "Каспий - Черное море - Европа: Зеленый энергетический коридор" и перспективам его включения в долгосрочные планы развития европейской энергосети. Также было отмечено, что новый маршрут, который соединит Нахчыван, Азербайджан и Турцию через Зангезурский коридор, будет играть роль стратегического энергетического коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой.

    Пярвиз Шахбазов Минэнерго Еврокомиссия Герт Ян Купман Энергетическое партнерство энергобезопасность Евросоюз
