Канцлер Австрии Штокер совершит первый официальный визит в Израиль

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе посетит Израиль с двухдневным визитом, который станет его первой официальной поездкой в эту страну.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источник.

Согласно его данным, Штокер прибудет в Израиль вечером в воскресенье. В понедельник он встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, а также проведет переговоры с президентом Ицхаком Герцогом.

В рамках визита канцлер также посетит мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем".

Во вторник Штокер отправится на юг страны - в кибуц Нир-Оз - вместе с освобожденным заложником Талем Шохамом, имеющим двойное гражданство Израиля и Австрии.