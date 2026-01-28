Канцлер Австрии Штокер совершит первый официальный визит в Израиль

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 19:17
    Канцлер Австрии Кристиан Штокер на следующей неделе посетит Израиль с двухдневным визитом, который станет его первой официальной поездкой в эту страну.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источник.

    Согласно его данным, Штокер прибудет в Израиль вечером в воскресенье. В понедельник он встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, а также проведет переговоры с президентом Ицхаком Герцогом.

    В рамках визита канцлер также посетит мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем".

    Во вторник Штокер отправится на юг страны - в кибуц Нир-Оз - вместе с освобожденным заложником Талем Шохамом, имеющим двойное гражданство Израиля и Австрии.

    Avstriya Kansleri İsrailə ilk rəsmi səfərini edəcək

    Лента новостей