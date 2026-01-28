İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avstriya Kansleri İsrailə ilk rəsmi səfərini edəcək

    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 19:25
    Avstriya Kansleri İsrailə ilk rəsmi səfərini edəcək

    Avstriya Kansleri Kristian Ştoker növbəti həftə İsrailə ikigünlük səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşri mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, K.Ştoker İsrailə bazar günü axşam yola düşəcək. Bazar ertəsi o, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək, həmçinin Prezident İsxak Hersoqla danışıqlar aparacaq.

    Kansler, həmçinin "Yad Vaşem" Holokost memorial kompleksini ziyarət edəcək.

    K.Ştoker səfərinin ikinci günündə ikili İsrail və Avstriya vətəndaşlığına malik olan azad edilmiş girov Tal Şoxamla birgə ölkənin cənubunda yerləşən Nir-Oz kibbutzuna gedəcək.

    Avstriya Kansler İsrail Benyamin Netanyahu
    Канцлер Австрии Штокер совершит первый официальный визит в Израиль

    Son xəbərlər

    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:23
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti