РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

Москве и Дамаску удалось заметно сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере и необходимо сохранить эту тенденцию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Ахмедом Аш-Шараа в Кремле.

В свою очередь, аш-Шараа подчеркнул, что у Дамаска и Москвы есть очень много тем, которые можно проработать и обсудить. "И надеюсь, что мы во всех деталях обсудим их в ходе нашей встречи, что она будет плодотворной", - указал сирийский лидер.

Напомним, что 15 октября 2025 года Ахмед аш-Шараа совершил свой первый рабочий визит в РФ, в ходе которого состоялась его первая встреча с Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах сирийский лидер заявил о желании Дамаска перезапустить отношения с Москвой.