СМИ: Послы ЕС одобрили пакет военной помощи для Армении

Послы стран-членов Евросоюза в среду одобрили выделение Армении пакета военной помощи в размере 20 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники.

По его данным, это самый большой пакет нелетальной военной помощи для Еревана, предоставляемый в рамках Европейского фонда мира.

"Сегодня послы ЕС одобрили крупнейший на сегодняшний день пакет нелетальной военной помощи для Армении – 20 млн евро – в рамках Европейского фонда мира", – сообщил он.

Напомним, что в 2024 году ЕС выделил Армении 10 млн евро помощи из Фонда мира, что стало первым подобным шагом в истории двусторонних отношений.