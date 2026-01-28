İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Aİ səfirləri Ermənistana hərbi yardım paketini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 28 yanvar, 2026
    • 19:31
    KİV: Aİ səfirləri Ermənistana hərbi yardım paketini təsdiqləyib

    Avropa İttifaqı (Aİ) üzv ölkələrinin səfirləri Ermənistana 20 milyon avro məbləğində hərbi yardım paketinin ayrılmasını təsdiqləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azadlıq Radiosu"nun Avropa məsələləri üzrə redaktoru Rikard Cozvyak öz mənbələrinə istinadən bildirib.

    Onun məlumatına görə, bu, Avropa Sülh Fondu çərçivəsində İrəvana təqdim edilən ölümcül olmayan hərbi yardım paketidir.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Aİ Sülh Fondundan Ermənistana 10 milyon avro yardım ayırıb, bu da ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk belə addım olub.

    Ermənistan Avropa İttifaqı hərbi yardım paketi Avropa Sülh Fondu
    СМИ: Послы ЕС одобрили пакет военной помощи для Армении

