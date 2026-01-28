KİV: Aİ səfirləri Ermənistana hərbi yardım paketini təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 19:31
Avropa İttifaqı (Aİ) üzv ölkələrinin səfirləri Ermənistana 20 milyon avro məbləğində hərbi yardım paketinin ayrılmasını təsdiqləyiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azadlıq Radiosu"nun Avropa məsələləri üzrə redaktoru Rikard Cozvyak öz mənbələrinə istinadən bildirib.
Onun məlumatına görə, bu, Avropa Sülh Fondu çərçivəsində İrəvana təqdim edilən ölümcül olmayan hərbi yardım paketidir.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Aİ Sülh Fondundan Ermənistana 10 milyon avro yardım ayırıb, bu da ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk belə addım olub.
Son xəbərlər
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:23
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2Futbol
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03
Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"Komanda
22:50