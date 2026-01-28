Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    • 28 января, 2026
    • 18:47
    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии".

    Как сообщает Report, соответствующий Указ подписал президент Ильхам Алиев.

    После вступления в силу данного соглашения Министерство внутренних дел Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

    МИД Азербайджана направит правительству Грузии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

    Отметим, что вышеупомянутое соглашение между двумя странами было подписано в Тбилиси 21 ноября 2025 года.

    Указ президента Ильхам Алиев Грузия Азербайджан соглашение о сотрудничестве МИД
    Azərbaycanla Gürcüstan DİN-ləri arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiqlənib

    Последние новости

    18:47

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    18:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

    Энергетика
    18:43

    РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

    В регионе
    18:36

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    18:24

    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

    Другие страны
    18:16

    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    18:12
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

    Внешняя политика
    18:07

    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    17:54
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР рассмотрели широкий круг двусторонних вопросов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей