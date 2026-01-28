Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Азербайджана и Грузии".

Как сообщает Report, соответствующий Указ подписал президент Ильхам Алиев.

После вступления в силу данного соглашения Министерство внутренних дел Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

МИД Азербайджана направит правительству Грузии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

Отметим, что вышеупомянутое соглашение между двумя странами было подписано в Тбилиси 21 ноября 2025 года.