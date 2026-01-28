Бывший замминистра здравоохранения Грузии выпущен под залог

Бывший заместитель министра здравоохранения Грузии Илия Гудушаури освобожден решением суда под залог в 500 тысяч лари.

Как сообщает грузинское бюро Report, по ходатайству прокуратуры, удостоверение личности и паспорт И. Гудушаури будут конфискованы.

Сторона защиты и обвиняемый согласились с решением суда.

Отметим, что Илия Гудушаури обвиняется по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии - злоупотребление служебными полномочиями. Обвиняемый признал предъявленные ему обвинения.