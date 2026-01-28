Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют ее, а краткосрочный нефтяной фонд не предназначен для постоянного решения проблемы нефтяных доходов Боливарианской Республики.

    США также не допустят превращения стран Латинской Америки в базы для своих противников, отметил Рубио.

    Rubio: Venesuela hakimiyyəti Kubaya neft tədarükünü dayandıracağına söz verib

    Лента новостей