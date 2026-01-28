Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе
- 28 января, 2026
- 19:45
Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.
Он отметил, что США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют ее, а краткосрочный нефтяной фонд не предназначен для постоянного решения проблемы нефтяных доходов Боливарианской Республики.
США также не допустят превращения стран Латинской Америки в базы для своих противников, отметил Рубио.
