Рубио: Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе

Власти Венесуэлы пообещали прекратить поставки нефти Кубе.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

Он отметил, что США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют ее, а краткосрочный нефтяной фонд не предназначен для постоянного решения проблемы нефтяных доходов Боливарианской Республики.

США также не допустят превращения стран Латинской Америки в базы для своих противников, отметил Рубио.