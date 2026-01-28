Rubio: Venesuela hakimiyyəti Kubaya neft tədarükünü dayandıracağına söz verib
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 19:56
Venesuela hakimiyyəti Kubaya neft tədarükünü dayandıracağına söz verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Senatdakı dinləmələrdə bildirib.
O qeyd edib ki, ABŞ Venesuela ilə müharibə aparmır və onu işğal etmir, müvəqqəti neft fondu isə Bolivar Respublikasının neft gəlirlərinin daimi həlli üçün nəzərdə tutulmayıb.
Rubio vurğulayıb ki, ABŞ həmçinin Latın Amerikası ölkələrinin öz rəqiblərinin bazasına çevrilməsinə imkan verməyəcək.
