На Филиппинах произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 22:44
    На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Согласно информации, подземные толчки произошли в 31 км к юго-западу от населенного пункта Каламансиг, население которого составляет около 13 тысяч человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

