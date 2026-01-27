На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки произошли в 31 км к юго-западу от населенного пункта Каламансиг, население которого составляет около 13 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.