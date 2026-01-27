Испания одобрила программу упрощенной легализации мигрантов
Правительство Испании одобрило процедуру, которая позволит нелегальным иммигрантам получать законный статус.
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.
По приблизительной оценке, этой программой смогут воспользоваться не менее полумиллиона человек.
Как отметила евродепутат от входящей в левую коалицию партии Podemos Ирене Монтеро, ходатайствовать об официальном статусе смогут те нелегальные иммигранты, которые к концу прошлого года прожили в Испании не меньше пяти месяцев, и не имеют судимости.
По ее словам, сам факт подачи заявления обеспечит заявителю вид на жительство и трудоустройство сроком на год. Получить законный статус можно будет вместе с детьми, уже находящимися в Испании.
Отмечается, что принимать заявления испанские власти планируют в течение трех месяцев, начиная с апреля. Министр по делам миграции Эльма Саис сказала в интервью вещательной компании RTVE, что после легализации иммигранты смогут работать в любом секторе и любой организации на территории Испании.
По последним данным Национального института статистики Королевства, сейчас каждый седьмой житель Испании иммигрант. Число приезжих в стране превышает 7 млн из 49,4 млн населения.