    Испания одобрила программу упрощенной легализации мигрантов

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 23:35
    Правительство Испании одобрило процедуру, которая позволит нелегальным иммигрантам получать законный статус.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

    По приблизительной оценке, этой программой смогут воспользоваться не менее полумиллиона человек.

    Как отметила евродепутат от входящей в левую коалицию партии Podemos Ирене Монтеро, ходатайствовать об официальном статусе смогут те нелегальные иммигранты, которые к концу прошлого года прожили в Испании не меньше пяти месяцев, и не имеют судимости.

    По ее словам, сам факт подачи заявления обеспечит заявителю вид на жительство и трудоустройство сроком на год. Получить законный статус можно будет вместе с детьми, уже находящимися в Испании.

    Отмечается, что принимать заявления испанские власти планируют в течение трех месяцев, начиная с апреля. Министр по делам миграции Эльма Саис сказала в интервью вещательной компании RTVE, что после легализации иммигранты смогут работать в любом секторе и любой организации на территории Испании.

    По последним данным Национального института статистики Королевства, сейчас каждый седьмой житель Испании иммигрант. Число приезжих в стране превышает 7 млн из 49,4 млн населения.

