    По МТК через Азербайджан перевезено 32,5 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 16 февраля, 2026
    • 13:10
    По МТК через Азербайджан перевезено 32,5 млн тонн грузов

    Объем грузперевозок через международные транспортные коридоры (МТК), проходящие через Азербайджан, в 2025 году составил 32 млн 537,2 тыс. тонн.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, из общего объема грузов железнодорожным транспортом в прошлом году было перевезено 14 млн 261,4 тыс. тонн, автомобильным транспортом - 11 млн 46,1 тыс. тонн, морским транспортом - 7 млн 229,7 тыс. тонн.

    Согласно информации, объем грузов, перевезенных по транспортному коридору Восток-Запад, составил 16 млн 909,8 тыс. тонн, в том числе по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия - 8 млн 173,2 тыс. тонн. По транспортному коридору Север-Юг в 2025 году было перевезено 9 млн 289 тыс. тонн, по транспортному коридору Север-Запад - 5 млн 804,8 тыс. тонн, по транспортному коридору Юг-Запад - 533,6 тыс.тонн.

    На долю транзитных грузов пришлось 46,2% грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, 42,3% грузов - автомобильным, и 93,3% - морским транспортом.

    Лента новостей