    Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт Танжера

    • 27 января, 2026
    • 23:07
    Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт Танжера

    Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер Chariot Tide под флагом Мозамбика в порт Танжера в Марокко.

    Как передает Report, об этом сообщает испанское Управление торгового судоходства.

    По его данным, этот танкер внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании, на его борту находятся до 425 тысяч баррелей нефти. Ранее он был известен под названием Marabella Sun.

    Сопровождение в порт было организовано ввиду высокой опасности для судоходства, отметили в управлении.

    The Daily Express 26 января сообщил, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья испанского Коста-дель-Соль.

    Испания танкер санкции нефть Марокко
    İspaniya xilasediciləri sanksiya altında olan tankeri Tanjer limanınadək müşayiət ediblər

