Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт Танжера

Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер Chariot Tide под флагом Мозамбика в порт Танжера в Марокко.

Как передает Report, об этом сообщает испанское Управление торгового судоходства.

По его данным, этот танкер внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании, на его борту находятся до 425 тысяч баррелей нефти. Ранее он был известен под названием Marabella Sun.

Сопровождение в порт было организовано ввиду высокой опасности для судоходства, отметили в управлении.

The Daily Express 26 января сообщил, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья испанского Коста-дель-Соль.