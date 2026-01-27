Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт Танжера
- 27 января, 2026
- 23:07
Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер Chariot Tide под флагом Мозамбика в порт Танжера в Марокко.
Как передает Report, об этом сообщает испанское Управление торгового судоходства.
По его данным, этот танкер внесен в санкционные списки ЕС и Великобритании, на его борту находятся до 425 тысяч баррелей нефти. Ранее он был известен под названием Marabella Sun.
Сопровождение в порт было организовано ввиду высокой опасности для судоходства, отметили в управлении.
The Daily Express 26 января сообщил, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья испанского Коста-дель-Соль.
