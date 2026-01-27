Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Сирии

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 22:10
    Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Сирии

    Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем телефонном разговоре с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

    "Я провел замечательный разговор с уважаемым президентом Сирии. Все, что касается Сирии и этого района, продвигается очень хорошо. Мы очень довольны", - сказал Трамп.

    Ранее американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак заявил, что вашингтонская администрация больше не считает, что "Силы демократической Сирии" (СДС, ячейка террористической организации РКК - ред.) должна играть ключевую роль в борьбе против террористической группировки ИГИЛ в арабской республике. Он отметил, что США не стремятся к поддержанию военного присутствия в стране на долгосрочной основе.

    Сирия США Ахмед аш-Шараа Дональд Трамп
    Tramp Suriya Prezidenti ilə "möhtəşəm" danışıqlar aparıldığını bildirib

    Последние новости

    23:07

    Испанские спасатели сопроводили подсанкционный танкер в порт Танжера

    Другие страны
    22:58
    Фото

    В Анкаре состоялось очередное заседание политического диалога между Турцией и ЕС

    В регионе
    22:50

    При ударах ВС РФ по поезду в Харькове погибли три человека, двое пострадали

    Другие страны
    22:44

    На Филиппинах произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    22:35

    Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

    Другие страны
    22:24

    Сибига рассказал о запланированных к подписанию документах между РФ, США и Украиной

    Другие страны
    22:10

    Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Сирии

    Другие страны
    21:57

    Индекс доллара США обновил почти четырехлетний минимум

    Финансы
    21:42
    Видео

    Лидеры Турции и Нигерии обсудили вопросы безопасности в Африке

    В регионе
    Лента новостей