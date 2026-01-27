Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем телефонном разговоре с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Report, об этом американский лидер рассказал во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отбытием в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

"Я провел замечательный разговор с уважаемым президентом Сирии. Все, что касается Сирии и этого района, продвигается очень хорошо. Мы очень довольны", - сказал Трамп.

Ранее американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак заявил, что вашингтонская администрация больше не считает, что "Силы демократической Сирии" (СДС, ячейка террористической организации РКК - ред.) должна играть ключевую роль в борьбе против террористической группировки ИГИЛ в арабской республике. Он отметил, что США не стремятся к поддержанию военного присутствия в стране на долгосрочной основе.