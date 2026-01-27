Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Сибига рассказал о запланированных к подписанию документах между РФ, США и Украиной

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 22:24
    Сибига рассказал о запланированных к подписанию документах между РФ, США и Украиной

    Документ, состоящий из 20 пунктов, по мирному завершению российско-украинской войны, является двусторонним.

    Как передает Report, об этом в интервью "Европейской правде" сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Если говорить сугубо об этой рамке из 20 пунктов, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. И с Россией должны подписать США. На сегодняшний день обсуждается именно такая конструкция, но переговорный процесс еще продолжается", - ответил министр о том, каким будет формат мирного соглашения и будет ли на нем стоять подпись ЕС.

    Однако, по его словам, европейская сторона вовлечена в мирный процесс между Москвой и Киевом, и участвует в договоренностях о гарантиях безопасности. "Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине "безопасные гарантии", а не "заверения" или нечто подобное", - подчеркнул Сибига.

    Он добавил, что фундаментальные вопросы, имеющие определяющее значение для безопасности Украины, должны быть юридически подкреплены: "Поэтому важно, что есть согласие на потребность ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США. Есть еще один принципиальный, фундаментальный элемент – Boots on the Ground, то есть присутствие иностранных войск".

    Министр снова подчеркнул важность присутствия иностранного миротворческого контингента в Украине: "Для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине гарантирует безопасность их вложений".

    Лента новостей