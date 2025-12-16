Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

Карабахской победой Азербайджана гордится не только братский азербайджанский, но и узбекский народ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

По его словам, этот триумф продемонстрировал миру силу, мужество и потенциал Азербайджана.

Рафиков выразил удовлетворение развитием азербайджано-узбекских отношений, которые сейчас находятся на самом высоком уровне.

Председатель Федерации отметил, что Конфедерация профсоюзов Азербайджана стоит на прочном фундаменте и находится на пороге новых достижений: "Мы уверены, что это развитие и достижения будут устойчивыми и полезными".