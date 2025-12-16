Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ
Внутренняя политика
- 16 декабря, 2025
- 12:54
Карабахской победой Азербайджана гордится не только братский азербайджанский, но и узбекский народ.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратулла Рафиков на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
По его словам, этот триумф продемонстрировал миру силу, мужество и потенциал Азербайджана.
Рафиков выразил удовлетворение развитием азербайджано-узбекских отношений, которые сейчас находятся на самом высоком уровне.
Председатель Федерации отметил, что Конфедерация профсоюзов Азербайджана стоит на прочном фундаменте и находится на пороге новых достижений: "Мы уверены, что это развитие и достижения будут устойчивыми и полезными".
Последние новости
13:12
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабряМилли Меджлис
13:08
Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалыВнешняя политика
13:07
Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничестваЭкономика
12:58
Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в ПакистанеЭнергетика
12:55
Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBCВ регионе
12:54
Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народВнутренняя политика
12:50
В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТПДругие страны
12:47
Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизацииМилли Меджлис
12:43