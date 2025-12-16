Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 12:55
    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    Объявление президента США Дональда Трампа о намерении подать иск против BBC на сумму $10 млрд укрепило позицию грузинской стороны, которая готовится предпринять юридические шаги против этой компании.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.

    "Президент Трамп объявил о намерении подать иск против BBC на сумму $10 млрд. Мы также работаем над этим иском и, разумеется, пойдем тем же путем", - заявил председатель парламента.

    По его словам, Грузия задействует все правовые механизмы, чтобы разоблачить фальсификации BBC, включая обращение в регулирующие органы.

    Отметим, что в фильме, распространенном BBC, утверждалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" якобы использовала химическое оружие времен Первой мировой войны во время митингов. "Грузинская мечта" заявила о намерении начать юридическое разбирательство против BBC в международных судах по этим обвинениям.

    Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту предполагаемого преступления в публичном пространстве, связанного с информацией, распространенной BBC.

    Грузия парламент Шалва Папуашвили BBC Дональд Трамп иск
    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей