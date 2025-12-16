Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

Объявление президента США Дональда Трампа о намерении подать иск против BBC на сумму $10 млрд укрепило позицию грузинской стороны, которая готовится предпринять юридические шаги против этой компании.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.

"Президент Трамп объявил о намерении подать иск против BBC на сумму $10 млрд. Мы также работаем над этим иском и, разумеется, пойдем тем же путем", - заявил председатель парламента.

По его словам, Грузия задействует все правовые механизмы, чтобы разоблачить фальсификации BBC, включая обращение в регулирующие органы.

Отметим, что в фильме, распространенном BBC, утверждалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" якобы использовала химическое оружие времен Первой мировой войны во время митингов. "Грузинская мечта" заявила о намерении начать юридическое разбирательство против BBC в международных судах по этим обвинениям.

Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту предполагаемого преступления в публичном пространстве, связанного с информацией, распространенной BBC.