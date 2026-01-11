СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

Силы безопасности Ирана используют лазеры с зеленым светом против протестующих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на телеграм-канале "Свободный Иран".

Согласно информации, в ходе протестов в Мешхеде они целились лазерами в демонстрантов. Предположительно, это делается с целью ослепить людей и помешать им участвовать в акции.

По данным Independent Persian, несмотря на массовое присутствие правоохранителей, протестующие не отступают и продолжают выходить на улицы. Чтобы как-то воспрепятствовать этому, в Иране отключили свет и города погрузились во тьму.

В то же время Tasnim News сообщает об уменьшении числа протестов и арестах членов вооруженных группировок, открывавших огонь по полиции и демонстрантам.