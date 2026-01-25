Уиткофф: США и Израиль обсудили план Трампа по Газе

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Представители США обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху реализацию второй фазы плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа и согласовали следующие шаги.

    Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсети X.

    Как он отметил, в консультациях, состоявшихся 24 января, помимо него, приняли участие зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и предприниматель Арье Лайтстоун. "Основное внимание при обсуждении было уделено дальнейшему прогрессу и планируемой реализации второй фазы плана президента Трампа по Газе из 20 пунктов, который США и Израиль выполняют совместно в тесном сотрудничестве, а также более общим региональным вопросам", - отметил Уиткофф.

    "США и Израиль поддерживают прочные и давние отношения, которые основаны на тесном сотрудничестве и общих приоритетах, - добавил он. - Обсуждение велось в конструктивном и позитивном ключе, стороны согласовали дальнейшие шаги и отметили важность дальнейшего сотрудничества по всем важнейшим для региона вопросам".

    Witkoff: US, Israel mull Trump's Gaza plan

