Уиткофф: США и Израиль обсудили план Трампа по Газе

Представители США обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху реализацию второй фазы плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа и согласовали следующие шаги.

Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсети X.

Как он отметил, в консультациях, состоявшихся 24 января, помимо него, приняли участие зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и предприниматель Арье Лайтстоун. "Основное внимание при обсуждении было уделено дальнейшему прогрессу и планируемой реализации второй фазы плана президента Трампа по Газе из 20 пунктов, который США и Израиль выполняют совместно в тесном сотрудничестве, а также более общим региональным вопросам", - отметил Уиткофф.

"США и Израиль поддерживают прочные и давние отношения, которые основаны на тесном сотрудничестве и общих приоритетах, - добавил он. - Обсуждение велось в конструктивном и позитивном ключе, стороны согласовали дальнейшие шаги и отметили важность дальнейшего сотрудничества по всем важнейшим для региона вопросам".