    Желька Цвиянович выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 22:38
    Желька Цвиянович выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

    Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Как член Президиума Боснии и Герцеговины выражаю Вам свою полную поддержку и солидарность в связи с атаками Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики. Мы считаем эти атаки абсолютно неприемлемыми и вызывающими глубокую обеспокоенность. Данные атаки являются серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности. Под Вашим руководством Азербайджан проводит последовательную политику, направленную на продвижение стабильности, развития и сотрудничества в регионе, поэтому подобные деяния особенно несправедливы.

    В этих трудных условиях еще раз заявляем о нашей решительной солидарности с Вашим превосходительством и дружественным азербайджанским народом.

    С нетерпением ожидаю предстоящего визита в Баку и нашей новой встречи. Расцениваю эту встречу как важную возможность для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

    Jelka Tsviyanoviç İranın hücumları ilə əlaqədar Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib
    Željka Cvijanović expresses support for Azerbaijan over Iranian attacks
    Лента новостей