    Во Франции откажутся от американских сервисов видеоконференций

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 19:29
    Во Франции откажутся от американских сервисов видеоконференций

    Франция намерена отказаться от американских сервисов видеоконференций к 2027 году, заменив их собственным приложением Visio.

    Как передает Report, об этом газете La Tribune Dimanche заявил министр-делегат, ответственный за государственную службу, Давид Амьель.

    "Мы стали зависимы от таких программ, как Teams или Zoom. Нужно на уровне государства победить эту вредную привычку, чтобы обеспечить безопасность наших переговоров в любых обстоятельствах. Поэтому до 2027 года мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций, Visio", - сказал чиновник.

    По словам Амьеля, Visio является "на 100% французской разработкой". Сервис разработало Межминистерское управление по цифровым технологиям (DINUM). Ожидается, что программа позволит сэкономить правительству Франции "миллионы евро", направляемые на продление соглашений с производителями иностранного программного обеспечения, отметил политик.

    Министр-делегат добавил, что французский сервис смогли опробовать уже около 40 тысяч человек. Программа обладает алгоритмом, позволяющим оперативно получать текстовую расшифровку беседы, подчеркнул чиновник.

