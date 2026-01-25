Во Франции откажутся от американских сервисов видеоконференций

Франция намерена отказаться от американских сервисов видеоконференций к 2027 году, заменив их собственным приложением Visio.

Как передает Report, об этом газете La Tribune Dimanche заявил министр-делегат, ответственный за государственную службу, Давид Амьель.

"Мы стали зависимы от таких программ, как Teams или Zoom. Нужно на уровне государства победить эту вредную привычку, чтобы обеспечить безопасность наших переговоров в любых обстоятельствах. Поэтому до 2027 года мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций, Visio", - сказал чиновник.

По словам Амьеля, Visio является "на 100% французской разработкой". Сервис разработало Межминистерское управление по цифровым технологиям (DINUM). Ожидается, что программа позволит сэкономить правительству Франции "миллионы евро", направляемые на продление соглашений с производителями иностранного программного обеспечения, отметил политик.

Министр-делегат добавил, что французский сервис смогли опробовать уже около 40 тысяч человек. Программа обладает алгоритмом, позволяющим оперативно получать текстовую расшифровку беседы, подчеркнул чиновник.