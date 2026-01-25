Транзит газа по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум увеличился на 103 млн кубометров

В прошлом году объем газа, транспортированного по Южнокавказскому газопроводу (Баку–Тбилиси–Эрзурум), увеличился на 103 млн кубометров и достиг 22,933 млрд кубометров.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в информации Корпорации нефти и газа Грузии.

Отмечается, что данный показатель почти в два раза превышает уровень 2020 года (11,1 млрд кубометров). Газопровод обеспечивает транспортировку газа, добываемого на месторождении "Шахдениз", из Азербайджана в Турцию, а затем в Европу.

Поставки в Турцию и Европу через Грузию по Южнокавказскому коридору по-прежнему остаются основным направлением, при этом по данному маршруту зафиксирован рост объемов. Транзит в Армению по линии Север–Юг сохранился в качестве второстепенного направления, а объемы поставок по этому маршруту несколько сократились.

По имеющимся данным, в 2025 году транзит природного газа через территорию Грузии увеличился на 0,2%. За отчетный период через страну в целом было транспортировано 25,165 млрд кубометров природного газа. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 25,118 млрд кубометров.

Объем газа, транспортированного по газопроводу Север–Юг, в 2025 году составил 2,229 млрд кубометров, что несколько меньше по сравнению с показателями 2024 года. Данный газопровод обеспечивает транзит российского газа в Армению через территорию Грузии. Протяженность участка газопровода на территории Грузии составляет 234 километра, а проектная годовая пропускная способность - 12 млрд кубометров.