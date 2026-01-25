Ötən il Bakı-Tbilisi-Ərzurum ilə nəql edilən qazın həcmi 22,9 mlrd kubmetrə çatıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Ötən il Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) ilə nəql edilən qazın həcmi 103 milyon kubmetr artaraq 22,933 milyard kubmetrə çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Neft və Qaz Korporasiyası məlumat yayıb.

    Qeyd edilir ki, bu göstərici 2020-ci illə müqayisədə (11,1 milyard kubmetr) təxminən iki dəfə çoxdur. Boru kəməri "Şahdəniz" yatağında hasil edilən qazın Azərbaycandan Türkiyəyə, oradan isə Avropaya çatdırılmasını təmin edir.

    Gürcüstan üzərindən Cənubi Qafqaz Dəhlizi vasitəsilə Türkiyə və Avropaya həyata keçirilən daşınmalar əsas istiqamət olaraq qalmaqda davam edib və bu marşrut üzrə həcmlərdə artım qeydə alınıb. Şimal-Cənub xətti ilə Ermənistana tranzit isə ikinci dərəcəli istiqamət olaraq qalıb və daşınmaların həcmi bir qədər azalıb.

    Məlumata görə, 2025-ci ildə ölkə ərazisindən təbii qaz tranziti 0,2 faiz artıb. Hesabat dövründə Gürcüstan üzərindən ümumilikdə 25,165 milyard kubmetr təbii qaz nəql edilib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2024-cü ildə bu göstərici 25,118 milyard kubmetr olub.

    Şimal-Cənub qaz kəməri ilə nəql edilən qazın həcmi isə 2025-ci ildə 2,229 milyard kubmetr təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə bir qədər azdır. Bu kəmər Rusiya qazının Gürcüstan üzərindən Ermənistana tranzitini həyata keçirir. Qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən hissəsinin uzunluğu 234 kilometrdir, layihə üzrə illik ötürmə gücü isə 12 milyard kubmetr nəzərdə tutulur.

