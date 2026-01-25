Демократы в США угрожают правительству новым шатдауном из-за скандалов со стрельбой

Представители Демократической партии в Сенате Конгресса США могут заблокировать законопроект об ассигнованиях из-за скандалов со стрельбой, что может привести к очередной частичной приостановке работы правительства.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в верхней палате американского законодательного органа Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

"То, что происходит в Миннесоте, ужасно и неприемлемо ни для одного американского города <...> Я буду голосовать против. Демократы в Сенате не дадут свои голоса для принятия законопроекта об ассигнованиях, если в него будет включен пункт о финансировании Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении Шумера в X.

По информации CNN, сенат США должен до полуночи 30 января принять законопроект, чтобы избежать шатдауна. Для принятия законопроекта потребуются все голоса республиканцев (53 человека) и как минимум восемь голосов со стороны демократов. Отмечается, что по меньшей мере шесть сенаторов демократической партии уже публично высказались против принятия законопроекта.