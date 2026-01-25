İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    ABŞ demokratları atışma qalmaqalları ilə bağlı hökuməti yeni şatdaunla hədələyir

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 23:04
    ABŞ demokratları atışma qalmaqalları ilə bağlı hökuməti yeni şatdaunla hədələyir

    Demokratlar Partiyasının ABŞ Konresinin Senatındakı nümayəndələri atışma qalmaqalları ilə əlaqədar olaraq təxsisatlar barədə qanun layihəsini bloklaya bilər və bu, hökumətin fəaliyyətinin qismən dayanmasına səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə CNN demokrat azlıqların yuxarı palatadakı lideri Çak Şumerə (Nyu-York ştatı) istinadən xəbər verib.

    "Minnesota ştatında baş verənlər dəhşətlidir və istənilən Amerika şəhəri üçün qəbuledilməzdir. Mən (qanun layihəsi-red) əleyhinə səs verəcəyəm. Daxili İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirmə maddəsi daxil ediləcəyi təqdirdə, Senatdakı demokratlar qanun layihəsinin lehinə səs verməyəcəklər", - Şumer "X"də yazıb.

    CNN-in məlumatına görə, ABŞ Senatı şatdaunun qarşısını almaq üçün qanun layihəsini 30 yanvar gecə yarısına qədər qəbul etməlidir. Qanun layihəsinin qəbul edilməsi üçün bütün respublikaçıların (53) və azı səkkiz demokratın səsi tələb olunacaq. Qeyd olunur ki, Demokratlar Partiyasından azı altı senator artıq qanun layihəsinə qarşı açıq şəkildə etirazlarını bildirib.

