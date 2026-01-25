Постпред США при ООН: Дания не занималась обороной Гренландии
Другие страны
- 25 января, 2026
- 20:37
Дания является хорошим союзником США по многим аспектам, однако датские власти игнорировали вопрос обороны Гренландии.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News..
"Дания является великолепным союзником во многих смыслах, но она игнорировала Гренландию с точки зрения обороны, - сказал он. - Президент [США Дональд] Трамп собирается сделать все необходимое, чтобы защитить американский народ, даже когда наши союзники игнорируют подобные явные угрозы".
Последние новости
21:24
Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины полностью готовДругие страны
21:15
Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в АрктикеДругие страны
20:59
Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о ВзаимопониманииМилли Меджлис
20:37
Постпред США при ООН: Дания не занималась обороной ГренландииДругие страны
20:24
Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в СШАДругие страны
20:12
Демократы в США угрожают правительству новым шатдауном из-за скандалов со стрельбойДругие страны
19:46
Транзит газа по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум увеличился на 103 млн кубометровЭнергетика
19:29
Во Франции откажутся от американских сервисов видеоконференцийДругие страны
19:23