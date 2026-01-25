Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Постпред США при ООН: Дания не занималась обороной Гренландии

    Дания является хорошим союзником США по многим аспектам, однако датские власти игнорировали вопрос обороны Гренландии.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News..

    "Дания является великолепным союзником во многих смыслах, но она игнорировала Гренландию с точки зрения обороны, - сказал он. - Президент [США Дональд] Трамп собирается сделать все необходимое, чтобы защитить американский народ, даже когда наши союзники игнорируют подобные явные угрозы".

