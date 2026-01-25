ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi: Danimarka Qrenlandiyanın müdafiəsi ilə məşğul olmayıb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 23:35
Danimarka bir çox aspektdən ABŞ-nin yaxşı müttəfiqidir, lakin hökumət Qrenlandiyanın müdafiəsi məsələsinə məhəl qoymayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Danimarka bir çox mənada əla müttəfiqdir, lakin o, müdafiə baxımından Qrenlandiyanı nəzərə almayıb" , - o deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp müttəfiqlərin aşkar təhdidləri nəzərə almadığı zaman Amerika xalqını qorumaq üçün lazım olan hər şeyi edəcək.
