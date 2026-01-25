İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi: Danimarka Qrenlandiyanın müdafiəsi ilə məşğul olmayıb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 23:35
    ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi: Danimarka Qrenlandiyanın müdafiəsi ilə məşğul olmayıb

    Danimarka bir çox aspektdən ABŞ-nin yaxşı müttəfiqidir, lakin hökumət Qrenlandiyanın müdafiəsi məsələsinə məhəl qoymayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    "Danimarka bir çox mənada əla müttəfiqdir, lakin o, müdafiə baxımından Qrenlandiyanı nəzərə almayıb" , - o deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp müttəfiqlərin aşkar təhdidləri nəzərə almadığı zaman Amerika xalqını qorumaq üçün lazım olan hər şeyi edəcək.

    Mayk Uolts ABŞ Danimarka Qrenlandiya
    Постпред США при ООН: Дания не занималась обороной Гренландии

    Son xəbərlər

    23:53

    Türkiyə Suriyaya humanitar yardım göndərib

    Region
    23:35

    ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi: Danimarka Qrenlandiyanın müdafiəsi ilə məşğul olmayıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Bessent: Kanada Çin mallarının ABŞ-yə daxil olması üçün boşluğa çevrilməyəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    ABŞ demokratları atışma qalmaqalları ilə bağlı hökuməti yeni şatdaunla hədələyir

    Digər ölkələr
    22:39

    Uitkoff: ABŞ və İsrail Trampın Qəzza planını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:23

    Fransa Amerikanın videokonfrans xidmətlərindən imtina edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Qaziantepdə zəlzələ olub

    Region
    21:45

    Nani karyerasını "Aktobe"də davam etdirəcək

    Futbol
    21:31

    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti