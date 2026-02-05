Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" səfərdə "Şamaxı"ya uduzub
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 16:26
"Qarabağ" Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin "Şamaxı"ya qarşı ilk oyununda məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda keçirilib.
Matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Şamaxı"nın heyətində 26 və 41-ci dəqiqələrdə Karim Rossi fərqlənib. Qonaqlardan Musa Qurbanlı 76-cı dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.
Komandalar arasında cavab görüşü martın əvvəlində baş tutacaq. Cütün qalibi növbəti raundda "Sumqayıt" - "Zirə" duelinin güclüsü ilə üz-üzə gələcək.
Bu gün 1/4 final mərhələsində "Turan Tovuz" - "Kəpəz" oyunu da keçiriləcək. Matç saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, ötən gün "Sabah" "Qəbələ" ilə, "Sumqayıt" isə "Zirə" ilə qolsuz bərabərə qalıb.
Son xəbərlər
17:12
Foto
Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olubKomanda
17:12
ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcəkDigər ölkələr
17:11
Foto
Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:08
Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaqEnergetika
17:04
Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idiDigər ölkələr
17:04
Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçibRegion
17:03
Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"Futbol
16:59
Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıbKomanda
16:53