    Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в США

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 20:24
    Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать лазейкой для товаров из КНР в США

    Администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Канада стала "лазейкой", через которую дешевые китайские товары попадают в США.

    Как передает Report, об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.

    "Премьер-министр Канады Марк Карни съездил в Китай, вернулся и снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров, а у нас высокая интеграция рынка с Канадой, - сказал он. - Мы не можем допустить того, чтобы Канада стала лазейкой, через которую поток дешевых китайских товаров хлынет в США".

    По мнению Бессента, действия Карни "играют не лучшую службу для народа Канады".

