Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в США

Администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Канада стала "лазейкой", через которую дешевые китайские товары попадают в США.

Как передает Report, об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.

"Премьер-министр Канады Марк Карни съездил в Китай, вернулся и снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров, а у нас высокая интеграция рынка с Канадой, - сказал он. - Мы не можем допустить того, чтобы Канада стала лазейкой, через которую поток дешевых китайских товаров хлынет в США".

По мнению Бессента, действия Карни "играют не лучшую службу для народа Канады".