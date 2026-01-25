Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в США
Другие страны
- 25 января, 2026
- 20:24
Администрация президента США Дональда Трампа не допустит, чтобы Канада стала "лазейкой", через которую дешевые китайские товары попадают в США.
Как передает Report, об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News.
"Премьер-министр Канады Марк Карни съездил в Китай, вернулся и снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров, а у нас высокая интеграция рынка с Канадой, - сказал он. - Мы не можем допустить того, чтобы Канада стала лазейкой, через которую поток дешевых китайских товаров хлынет в США".
По мнению Бессента, действия Карни "играют не лучшую службу для народа Канады".
Последние новости
20:24
Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в СШАДругие страны
20:12
Демократы в США угрожают правительству новым шатдауном из-за скандалов со стрельбойДругие страны
19:46
Транзит газа по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум увеличился на 103 млн кубометровЭнергетика
19:29
Во Франции откажутся от американских сервисов видеоконференцийДругие страны
19:23
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного Совета Королевства БахрейнМилли Меджлис
19:11
Уиткофф: США и Израиль обсудили план Трампа по ГазеДругие страны
18:49
Чемпион Европы по футболу Нани возобновит карьеру в "Актобе"Футбол
18:35
В Мозамбике от холеры умерли 32 человекаДругие страны
18:19