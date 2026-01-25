İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Bessent: Kanada Çin mallarının ABŞ-yə daxil olması üçün boşluğa çevrilməyəcək

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 23:19
    Bessent: Kanada Çin mallarının ABŞ-yə daxil olması üçün boşluğa çevrilməyəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Kanadanın ucuz Çin mallarının ABŞ-yə daxil olduğu "boşluq" olmasına icazə verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "ABC News" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib.

    "Kanadanın Baş naziri Mark Karni Çinə getdi, geri döndü və Çin malları üçün bəzi sənaye tariflərini azaltdı, bizim isə Kanada ilə bazar inteqrasiyamız yüksəkdir", - o deyib. "Biz Kanadanın ucuz Çin mallarının axınının ABŞ-yə daxil olduğu bir boşluq olmasına icazə verə bilmərik".

    Bessentin fikrincə, Karninin hərəkətləri Kanada xalqı üçün yaxşı xidmət deyil.

    Skott Bessent ABŞ-Kanada Çin malları Mark Karni
    Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать "лазейкой" для товаров из КНР в США

    Son xəbərlər

    23:53

    Türkiyə Suriyaya humanitar yardım göndərib

    Region
    23:35

    ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi: Danimarka Qrenlandiyanın müdafiəsi ilə məşğul olmayıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Bessent: Kanada Çin mallarının ABŞ-yə daxil olması üçün boşluğa çevrilməyəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    ABŞ demokratları atışma qalmaqalları ilə bağlı hökuməti yeni şatdaunla hədələyir

    Digər ölkələr
    22:39

    Uitkoff: ABŞ və İsrail Trampın Qəzza planını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:23

    Fransa Amerikanın videokonfrans xidmətlərindən imtina edəcək

    Digər ölkələr
    22:03

    Qaziantepdə zəlzələ olub

    Region
    21:45

    Nani karyerasını "Aktobe"də davam etdirəcək

    Futbol
    21:31

    Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti