Bessent: Kanada Çin mallarının ABŞ-yə daxil olması üçün boşluğa çevrilməyəcək
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 23:19
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası Kanadanın ucuz Çin mallarının ABŞ-yə daxil olduğu "boşluq" olmasına icazə verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent "ABC News" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib.
"Kanadanın Baş naziri Mark Karni Çinə getdi, geri döndü və Çin malları üçün bəzi sənaye tariflərini azaltdı, bizim isə Kanada ilə bazar inteqrasiyamız yüksəkdir", - o deyib. "Biz Kanadanın ucuz Çin mallarının axınının ABŞ-yə daxil olduğu bir boşluq olmasına icazə verə bilmərik".
Bessentin fikrincə, Karninin hərəkətləri Kanada xalqı üçün yaxşı xidmət deyil.
