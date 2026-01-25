Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного Совета Королевства Бахрейн

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Королевство Бахрейн 25 января встретилась с председателем Консультативного Совета этой страны Али бин Салехом Аль Салехом.

Как передает Report, тепло приветствуя спикера азербайджанского парламента, Али бин Салех Аль Салех выразил уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему углублению отношений между нашими странами и парламентами. Он отметил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном и подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских связей в этом контексте.

С.Гафарова поблагодарила за оказанный высокий уровень гостеприимства и отметила, что первый официальный визит председателя парламента Азербайджана в Королевство Бахрейн создаст возможности для обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим углублением двусторонних отношений.

В ходе беседы было подчеркнуто, что наши народы разделяют общие религиозные и культурные ценности, объединяющие дружественные страны. Стороны отметили наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений во всех сферах, выразив уверенность, что политические контакты и взаимные визиты между двумя государствами в различных областях придадут импульс развитию связей.

На встрече также было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают в рамках различных международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой в рамках этих организаций.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества между законодательными органами. Отмечено, что между парламентами Азербайджана и Бахрейна установлены эффективные отношения сотрудничества. Взаимные визиты на уровне председателей парламентов обеих стран способствовали дальнейшему углублению этих связей.

С.Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи с председателем Консультативного Совета, а также участие Али бин Салеха Аль Салеха в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, прошедшей в Манаме. Было подчеркнуто, что парламент Бахрейна представлен на всех конференциях и парламентских мероприятиях этой важной парламентской платформы, включая ее руководящие органы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.