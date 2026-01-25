Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Чемпион Европы по футболу Нани возобновит карьеру в "Актобе"

    Футбол
    • 25 января, 2026
    • 18:49
    Чемпион Европы по футболу Нани возобновит карьеру в Актобе

    Победитель чемпионата Европы 2016 года по футболу в составе сборной Португалии Нани стал игроком казахстанского "Актобе".

    Как передает Report, об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X.

    "Я очень рад присоединиться к "Актобе" и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты как дома, так и за рубежом", - написал Нани.

    Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года. Ранее портал Sports.kz сообщал, что Нани станет играющим менеджером по международному продвижению "Актобе" с рекордной для чемпионата Казахстана зарплатой - $70 тыс. в месяц.

    Нани 39 лет. В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры, покинув португальский клуб "Эштрела Амадора". Нани является четырехкратным чемпионом Англии и победителем Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, по разу вместе с "Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе "Спортинга" трижды добивался успеха в Кубке Португалии и один раз - в Кубке лиги.

    За сборную Португалии Нани принял участие в 111 матчах. На счету футболиста 24 забитых мяча и 24 голевые передачи. На победном чемпионате Европы в 2016 году Нани сыграл во всех 7 играх турнира, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу.

    "Актобе" финишировал пятым в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана.

    Нани чемпион Европы Актобе Казахстан

    Последние новости

    18:49

    Чемпион Европы по футболу Нани возобновит карьеру в "Актобе"

    Футбол
    18:35

    В Мозамбике от холеры умерли 32 человека

    Другие страны
    18:19

    В США почти 740 тыс. домов остались без электроэнергии из-за бури - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:15

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Внешняя политика
    18:05

    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Экология
    17:57

    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Другие страны
    17:42

    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Другие страны
    17:34

    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    17:23

    Bild: Германия становится узловым пунктом обороны НАТО

    Другие страны
    Лента новостей