Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер Сахиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.