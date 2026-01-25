Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании
Милли Меджлис
- 25 января, 2026
- 20:59
Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании. Документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам.
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Спикер Сахиба Гафарова особо подчеркнула значимость Меморандума о Взаимопонимании. Было отмечено, что данный документ внесёт важный вклад в выводе межпарламентских связей на новый этап, в том числе, в расширение сотрудничества в рамках комитетов, групп дружбы, парламентских аппаратов и международных организаций.
