İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Milli Məclislə Bəhreyn Krallığının Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Milli Məclis
    • 25 yanvar, 2026
    • 20:54
    Milli Məclislə Bəhreyn Krallığının Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Azərbaycan Milli Məclisi ilə Bəhreyn Krallığı Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən "Report"a verilən məlumata görə, sənədi Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri Əhməd bin Salman Al Musalam imzalayıblar.

    S.Qafarova Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.

    Qeyd edilib ki, bu sənəd parlamentlərarası əlaqələrin yeni mərhələyə yüksəlməsinə, o cümlədən parlament komitələri, dostluq qrupları, parlament aparatları və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək.

    Milli Məclis Anlaşma memorandumu Sahibə Qafarova
    Между Милли Меджлисом Азербайджана и Советом Представителей Королевства Бахрейн подписан Меморандум о Взаимопонимании

    Son xəbərlər

    21:31

    Zelenski: Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı ABŞ-nin sənədi tam hazırdır

    Digər ölkələr
    21:31

    Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    21:12

    KİV: İqlim Amazonda ağac növlərinin müxtəlifliyini dəyişdirir

    Ekologiya
    20:54

    Milli Məclislə Bəhreyn Krallığının Nümayəndələr Şurası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Milli Məclis
    20:43

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    20:40

    Bəhreyn Nümayəndələr Şurasının sədri: Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük maraq göstəririk

    Milli Məclis
    20:24

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" qalib gəlməklə "Qarabağ"la xal fərqini artırıb

    Futbol
    20:20

    XBKK Novorossiysk yaxınlığındakı terminalda təmiri yekunlaşdırıb

    Region
    19:59

    KİV: Ukrayna Fransanın "Rodeur" zərbə dronlarını alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti