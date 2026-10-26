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    Adil Kərimli və Migel Anxel Moratinos mədəniyyət diplomatiyasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:43
    Adil Kərimli və Migel Anxel Moratinos mədəniyyət diplomatiyasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (UNAOC) ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos və qurumun direktoru xanım Nihal Saad ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, qonaqları salamlayan nazir oktyabrın 27–29-da Bakıda keçiriləcək VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun "Ortaq gələcək naminə dialoq: parçalanmış dünyada körpülərin qurulması" kimi aktual mövzuya həsr olunduğunu bildirib.

    Qeyd edib ki, builki Forum qlobal platformanın 2011-ci ildə keçirilmiş ilk toplantısının 15 illiyinə təsadüf etməsi ilə də əlamətdardır.

    Adil Kərimli Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda dialoq məkanı kimi tanındığını və ölkənin bu prosesə hər zaman sadiq qaldığını diqqətə çatdırıb.

    Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos və qurumun direktoru Nihal Saad görüşə görə təşəkkür ediblər. Qonaqlar Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq platforması olan "Bakı Prosesi"nin əhəmiyyətinin ildən-ilə artdığını bildiriblər. Ali nümayəndə qurumun Azərbaycanla əməkdaşlığından məmnunluğunu ifadə edib.

    Görüşdə beynəlxalq düzənin bərpasında mədəniyyət diplomatiyasının rolu qeyd olunub və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb.

    Adil Kərimli və Migel Anxel Moratinos mədəniyyət diplomatiyasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Adil Kərimli və Migel Anxel Moratinos mədəniyyət diplomatiyasında əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Adil Kərimli Migel Anxel Moratinos VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı
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    Adil Karimli, Miguel Ángel Moratinos discuss co-op in cultural diplomacy
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