WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Region
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:16
    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili ABŞ Prezidenti Donald Trampın BBC-yə qarşı 10 milyard dollarlıq məhkəmə iddiası qaldıracağını açıqlamasının Gürcüstan tərəfinin mövqeyini gücləndirdiyini bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, Papuaşvili jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Gürcüstan da BBC-yə qarşı hüquqi addımlar atmağa hazırlaşır və artıq bu istiqamətdə vəkillər işləyir.

    "Prezident Tramp BBC-yə qarşı 10 milyard dollarlıq iddia qaldıracağını elan etdi. Biz də bu iddia üzərində işləyirik və təbii ki, eyni yolu tutacağıq", – deyə parlament sədri bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu hadisə müxtəlif ölkələrdə eyni media konqlomeratı tərəfindən idarə olunan və vahid təbliğat xətti aparan mexanizmin mövcudluğunu bir daha sübut edir.

    "Bizə illərdir danışılan media standartları haqqında nağıl bir daha ifşa olunur. Bir çox nümunələr göstərir ki, müxtəlif ölkələrdə eyni mərkəzdən idarə olunan, təkəlli təbliğat maşını fəaliyyət göstərir", – deyə Papuaşvili vurğulayıb.

    Parlament sədri qeyd edib ki, Gürcüstan tərəfi tənzimləyici qurumlara müraciət etmək də daxil olmaqla, bütün hüquqi mexanizmlərdən istifadə edəcək.

    Qeyd edək ki, BBC tərəfindən yayımlanan filmdə Gürcüstanın hakim "Gürcü Arzusu" Partiyasının mitinqlər zamanı Birinci Dünya Müharibəsindən qalma kimyəvi silahlardan istifadə etdiyi iddia olunub. "Gürcü Arzusu" bu iddialarla bağlı BBC-yə qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə hüquqi mübahisə açacağını bəyan edib.

    Bundan əlavə, Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti BBC-nin yaydığı məlumatlarla bağlı ictimai məkanda baş verdiyi iddia olunan cinayət faktı üzrə araşdırmaya başlayıb.

    BBC Şalva Papuaşvili Gürcüstan Donald Tramp

    Son xəbərlər

    12:29

    Dövlət rüsumlarından azad şəxslər barədə vahid elektron reyestrin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:28

    Dövlət qulluğunun hüquqi və sosial təminatına dair bir sıra tənzimləmələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:25

    Peşəkar Tennisçilər Assosiasiyası isti havalarda keçirilən oyunlarla bağlı yeni qaydaları təsdiqləyib

    Fərdi
    12:23

    Maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulması ilə bağlı dəyişikliklər ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, bəzi rayonlarda isə arabir yağıntı olacaq

    Ekologiya
    12:20

    MM dövlət rüsumu tutulmayan şəxslərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini ilk oxunuşda təsdiqləyib

    Milli Məclis
    12:20

    Moskvada şagirdi qətlə yetirən yeniyetmə "destruktiv gənclər hərəkatı"nın fəalıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:19

    İqor Zubcu: Moldova-Azərbaycan əməkdaşlığı gələcəkdə birgə layihələrin icrasına yol açacaq

    Xarici siyasət
    12:16

    Gürcü spiker: Trampın BBC-yə qarşı iddiası bizim mövqeyimizi gücləndirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti