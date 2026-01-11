Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    • 11 января, 2026
    • 10:40
    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в экстренном заседании совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, заседание состоялось в штаб-квартире ОИС в Джидде в Саудовской Аравии.

    Цель мероприятия - поддержать суверенитет и территориальную целостность Сомали на фоне попыток признать регион Сомалиленд независимым государством, а также обсудить возможные совместные шаги в этом направлении.

    Я. Рафиев в своем выступлении выразил поддержку Азербайджаном суверенитета, национального единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Замминистра отметил, что как активный член Контактной группы ОИС по Сомали, Азербайджан будет поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в частности стран-членов организации, в связи с этим вопросом.

    Подчеркнув приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, был сделан призыв к международному сообществу действовать ответственно и согласно закону для установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах, в том числе на Африканском Роге и в бассейне Красного моря.

    По итогам 22-го чрезвычайного заседания министров иностранных дел ОИС государствами-членами была принята резолюция, выражающая однозначную и решительную поддержку Сомали и его территориальной целостности.

    Сомали ОИС экстренное заседание
    Фото
    İƏT xarici işlər nazirləri Somalinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər

    Последние новости

    11:03

    Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    10:34
    Видео

    В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

    Другие страны
    10:33

    Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

    Другие страны
    10:17

    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    Другие страны
    10:04

    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Происшествия
    09:52

    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Командные
    Лента новостей