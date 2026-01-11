Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в экстренном заседании совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Сомали.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, заседание состоялось в штаб-квартире ОИС в Джидде в Саудовской Аравии.

Цель мероприятия - поддержать суверенитет и территориальную целостность Сомали на фоне попыток признать регион Сомалиленд независимым государством, а также обсудить возможные совместные шаги в этом направлении.

Я. Рафиев в своем выступлении выразил поддержку Азербайджаном суверенитета, национального единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Замминистра отметил, что как активный член Контактной группы ОИС по Сомали, Азербайджан будет поддерживать коллективные усилия международного сообщества, в частности стран-членов организации, в связи с этим вопросом.

Подчеркнув приверженность нашей страны нормам и принципам международного права, был сделан призыв к международному сообществу действовать ответственно и согласно закону для установления мира, стабильности и безопасности в различных регионах, в том числе на Африканском Роге и в бассейне Красного моря.

По итогам 22-го чрезвычайного заседания министров иностранных дел ОИС государствами-членами была принята резолюция, выражающая однозначную и решительную поддержку Сомали и его территориальной целостности.