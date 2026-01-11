В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

В результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет погибла женщина, еще 19 туристов пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка Елизавета Старых.

Как сообщили власти провинции Пхукет, рано утром катер с туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.