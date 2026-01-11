В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали
Другие страны
- 11 января, 2026
- 10:34
В результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет погибла женщина, еще 19 туристов пострадали.
Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.
По данным издания, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка Елизавета Старых.
Как сообщили власти провинции Пхукет, рано утром катер с туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.
Последние новости
11:03
Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страныДругие страны
10:46
СМИ: В Иране против протестующих используются лазерыВ регионе
10:41
Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"Индивидуальные
10:40
Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности СомалиВнешняя политика
10:34
Видео
В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадалиДругие страны
10:33
Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" ПутинаДругие страны
10:17
Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофеДругие страны
10:04
В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиковПроисшествия
09:52