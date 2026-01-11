Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 10:34
    В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

    В результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет погибла женщина, еще 19 туристов пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Thairath.

    По данным издания, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка Елизавета Старых.

    Как сообщили власти провинции Пхукет, рано утром катер с туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.

    Таиланд катер погибшие
    Видео
    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    11:03

    Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    10:34
    Видео

    В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

    Другие страны
    10:33

    Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

    Другие страны
    10:17

    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    Другие страны
    10:04

    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Происшествия
    09:52

    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Командные
    Лента новостей