Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 11 yanvar, 2026
- 11:01
Tailandın Phuket adası yaxınlığında, Andaman dənizində baş verən kater qəzasında bir qadın həlak olub, 19 turist xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Thairath" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, təsdiqlənmiş qurban 18 yaşlı rus turist Yelizaveta Starıxdır.
Phuket vilayət hakimiyyətinin məlumatına görə, səhər tezdən turistlərlə dolu qayıq açıq dənizdə digər qayıqla toqquşub. Qayıqda ümumilikdə 40-a yaxın turist və heyət üzvü olub.
