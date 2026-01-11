İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 11:01
    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Tailandın Phuket adası yaxınlığında, Andaman dənizində baş verən kater qəzasında bir qadın həlak olub, 19 turist xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Thairath" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, təsdiqlənmiş qurban 18 yaşlı rus turist Yelizaveta Starıxdır.

    Phuket vilayət hakimiyyətinin məlumatına görə, səhər tezdən turistlərlə dolu qayıq açıq dənizdə digər qayıqla toqquşub. Qayıqda ümumilikdə 40-a yaxın turist və heyət üzvü olub.

    Tailand Pxuket Kater qəzası
    Video
