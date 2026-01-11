Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"
Индивидуальные
- 11 января, 2026
- 10:41
Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне.
Как сообщает Report, об этом заявил иранский судья Нима Садегхи, обслуживающий поединки турнира.
Рефери категории I-S поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана за приглашение:
"Для меня очень волнительно находиться здесь и работать на чемпионате Азербайджана по борьбе. И сам чемпионат, и организация находятся на очень высоком уровне. Азербайджан обладает большой силой в сфере борьбы. Эта страна известна своими борцовскими традициями. У Азербайджана много чемпионов мира и Олимпийских игр. Этот опыт был для меня очень ценным".
Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"Индивидуальные
