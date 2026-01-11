Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил иранский судья Нима Садегхи, обслуживающий поединки турнира.

Рефери категории I-S поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана за приглашение:

"Для меня очень волнительно находиться здесь и работать на чемпионате Азербайджана по борьбе. И сам чемпионат, и организация находятся на очень высоком уровне. Азербайджан обладает большой силой в сфере борьбы. Эта страна известна своими борцовскими традициями. У Азербайджана много чемпионов мира и Олимпийских игр. Этот опыт был для меня очень ценным".